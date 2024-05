Fußball-Saarlandliga Für FC Wiesbach gilt: patzen verboten

Wiesbach/Eppelborn · Das packende Titelrennen in der Fußball-Saarlandliga geht in die vorletzte Runde: Der FC Wiesbach muss an diesem Freitag daheim gegen den SV Hasborn gewinnen, sonst kann der FV Eppelborn am Samstag in Primstal Meister werden.

16.05.2024 , 19:00 Uhr

Steht dem Tabellenzweiten im Endspurt des Titelrennens unverhofft doch zur Verfügung: Wiesbachs Stürmer Pascal Piontek. Foto: Mervan Rostam / Sportfotografie Rostam

Von Philipp Semmler