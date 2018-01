später lesen Einbruch in Eppelborn Einbruch ohne Beute Teilen

In der Zeit vom 5. Januar, 15 Uhr, bis 9. Januar, 16 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Kellertür eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Schleidstraße in Eppelborn auf und gelangten so in den Heizungskeller. Im Anschluss hebelten sie die nächste Tür auf und gelangten in die restlichen Räumlichkeiten des Anwesens, entwendeten allerdings nichts und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.