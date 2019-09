Einbruch in Dirmingen : Einbrecher am Vormittag unterwegs

Symbolfoto: dpa. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Dirmingen ( In eine Wohnung in der Tholeyer Straße in Dirmingen ist am Mittwoch, gegen 11.40 Uhr, eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, sei von den Tätern die Hauseingangstür aufgehebelt, anschließend seien Schränke und Schubladen durchwühlt worden.

Ob etwas entwendet wurde, sei derzeit noch nicht klar. Aufgrund der Uhrzeit hofft die Polizei, dass Zeugen im Bereich der Tholeyer Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten