Einbruch in Fischerhütte sorgt für hohen Schaden

Einbruch in Fischerhütte in Eppelborn: Am Montagmorgen wurde die Polizeiinspektion Illingen zu einem Einbruch in das Fischerheim Eppelborn gerufen. Unbekannte Täter, so die Polizei weiter, waren dort durch eine rückwärtig gelegene Tür, die mit massiver Gewalt aufgehebelt worden war, eingedrungen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Einbrecher ließen verschiedene Gegenstände mitgehen.

Hinweise an die Polizei in Illingen unter Telefon (0 68 25) 92 40.