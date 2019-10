Maschinen geklaut : Ein Einbruch und zwei Einbruchsversuche in Eppelborn

Eppelborn In der Nacht zum Freitag wurde in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Eppelborn-Wiesbach eingebrochen. Der Täter hebelte eine Seiteneingangstür auf. Aus dem Keller des Hauses wurden Maschinen und Werkzeuge (Kettensägen, Trennschleifer, Akkuschrauber, Gasflasche und Kompressor) entwendet.

In der Nacht auf Samstag wurde versucht, in zwei Geschäfte in der Straße Am Markt einzubrechen. Hierbei wurde das Türschloss eines Frisörgeschäftes beschädigt und an einem Eiscafé wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Hierbei entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: (0 68 21) 20 30 oder das Polizeirevier Illingen Tel.: (0 68 25) 92 40

(red)