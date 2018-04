später lesen Blaulicht Einbrecher scheitern beim Aufhebeln Teilen

Twittern







In der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag haben Unbekannte versucht, in eine Spielothek in der Rathausstraße in Eppelborn einzudringen. Sie scheiterten jedoch dabei, ein Kellerfenster aufzuhebeln.