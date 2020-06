In der Gemeinde : Ein buntes Blütenmeer auf den Eppelborner Friedhöfen

Eppelborn Die Blumenwiesen auf den Eppelborner Friedhöfen bieten Bienen und Insekten einen perfekten Lebensraum – in Eppelborn mit im Boot: Der Bienenzuchtverein Eppelborn. Bei einem gemeinsamen Besuch der Blumenwiese auf dem Friedhof in Eppelborn beobachtete Bürgermeister Andreas Feld gemeinsam mit Michael Schäfer, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Eppelborn, und Erhard Ziegler vom Verein, den regen Flug der Bienen.

„Wir sind froh, dass es diese Blühflächen gibt, viele Imker aus befreundeten Vereinen beneiden uns darum und haben Fotos gemacht, um in ihren Gemeinden Werbung für dieses Projekt zu machen“, erklärte Schäfer. Der Bienenzuchtverein Eppelborn hat aktuell 45 Mitglieder, fast 30 davon sind als Imker aktiv. In diesem Zusammenhang appelliert Schäfer an alle Gartenbesitzer: „Lassen Sie bitte eine Ecke Ihres Gartens ungemäht liegen, hier finden Bienen und Insekten immer genügend Futter. Eine Insektenecke bedeutet nicht, dass der Garten nicht aufgeräumt ist.“

Für Bürgermeister Feld sind die Blumenwiesen auf den Eppelborner Friedhöfen eine Bereicherung für Mensch und Tier, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. „Ich bin froh, dass wir mit den Blumenwiesen in der Gemeinde einen aktiven Beitrag zum Überleben der Insekten leisten! Helfen auch Sie mit und bieten in Ihrem Garten den Tieren einen Rückzugsort“, erklärt er. Statt monotoner Rasenflächen erfreuen die zahlreichen Friedhofsbesucherinnen und -besucher derzeit Wiesen auf den Friedhöfen in Wiesbach, Eppelborn und Humes wieder üppig und bunt blühende Wiesen. Margeriten, Mohn und viele Wildkräuter verwandeln die Flächen in ein buntes Blütenmeer.