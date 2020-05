Ehrenortsvorsteher : In Wiesbach ist die Trauer um Richard Kleer groß

Wiesbach Der Ehrenortsvorsteher aus Wiesbach ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

(red) „Wir erhielten die traurige Nachricht, dass der langjährige Ehrenortsvorsteher Richard Kleer aus Wiesbach im Alter von 85 Jahren verstorben ist“, erklärt Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld. Richard Kleer hat sich mehr als 40 Jahre um die Weiterentwicklung der Gemeinde Eppelborn, insbesondere des Gemeindebezirkes Wiesbach, verdient gemacht, teilt die Pressestelle der Gemeinde mit. Seit Beginn seiner politischen Laufbahn war Richard Kleer mehr als 25 Jahre im Gemeinderat Eppelborn und Ortsrat Wiesbach aktiv. Gleich nach seiner Wahl in den Ortsrat Wiesbach im Jahr 1984 wurde er zum Ortsvorsteher von Wiesbach gewählt und bekleidete dieses Amt mit viel Engagement bis 2009. Seit Mitte 2016 war er Ehrenortsvorsteher. Als Mitglied im Gemeinderat Eppelborn wurde er gleich zweimal von 1989 bis 1994 und von 1999 bis 2004 zum ehrenamtlichen Beigeordneten der Gemeinde Eppelborn ernannt. Für sein kommunalpolitisches Engagement wurde Kleer 2009 mit der Bartholomäus-Koßmann-Medaille in Gold ausgezeichnet. Darüber hinaus zeichnet der damalige Landrat Dr. Rudolf Hinsberger den Verstorbenen 2008 mit der Freiherr-vom Stein-Medaille aus. Seiner politischen Initiative sind wichtige, ortsbildprägende Entwicklungen im Gemeindebezirk Wiesbach zu verdanken. Er hat sich unter anderem für die Schaffung von Wohnbaugebieten und für die Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebietes in Wiesbach eingesetzt. Damit hat er mit dafür gesorgt, dass auch nach seiner Zeit als Ortsvorsteher, Wiesbach für die zukünftigen Herausforderungen insbesondere durch den demographischen Wandel gut aufgestellt ist. Durch all diese Maßnahmen ist es ihm gelungen, ein sympathisches Bild vom zweitgrößten Eppelborner Ortsteil zu vermitteln. Richard Kleer hat durch sein Engagement zum Wohl und zur Weiterentwicklung der Gemeinde Eppelborn besonders beigetragen.