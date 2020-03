Im Wohngebiet Auf Wellerland : Drei Bäume müssen gefällt werden

Eppelborn Die Wurzeln haben das Pflaster an und wachsen in die Abwasserkanäle.

„Drei Platanen im oberen Teil des Wohngebietes Auf Weilerland müssen in Kürze leider gefällt werden“, erklärte Eppelborns Ortsvorsteher Berthold Schmitt. Die Platanen, so Schmitt, habe man bei der Anlage des Wohngebietes in sogenannte Baumscheiben gepflanzt. Baumscheiben würden in einer Straße zur Verkehrsberuhigung dienen. Mittlerweile sind die drei Bäume so stark gewachsen, dass ihre Wurzeln das Straßenpflaster anheben und in die Abwasserkanäle unter der Straße wachsen, erklärt der Ortsvorsteher.