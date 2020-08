Dirminger packen an : Ganz im Sinne von Manni Klein

Dirmingen Dorfgemeinschaft von Dirmingen beweist bei Mitmach-Aktion im Brühlpark echten Zusammenhalt.

Zu was eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft fähig ist, wurde während eines Arbeitseinsatz am vergangenen Samstag im Dirminger Brühlpark deutlich. Selbst die kühnsten Optimisten hätten sich einen solchen Erfolg kaum vorstellen können, berichtet Ortsvorsteher Frank Klein. Am Ende beteiligten sich über 40 Bürgerinnen und Bürger an der Mitmach-Aktion im Dirminger Brühlpark.