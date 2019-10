Neuer Kunstrasen in Bubach-Calmesweiler : Kicken auf sieben Tonnen Kork

Bubach-Calmesweiler Bangen um Fördergeld: Mitten in die Sanierung seines Kunstrasens erwischte die Diskussion über umweltschädliches Plastikgranulat auch den SV Bubach-Calmesweiler.

Das war nicht immer so in den zurückliegenden Wochen. Da war Vorsitzendem Erich Horras, Kassierer Sebastian Michel und Jugendleiter Martin Saar das Lachen schon mal vergangen. Nicht nur, weil es auf der Baustelle hin und wieder hakte. Vor allem auch, weil sich ihr Sanierungsprojekt mit dem Szenario „Aus für Kunstrasenplätze wegen Umweltschutz?“ überlappte. Horras: „Da hat die Luft hier schon mal gebrannt: Wie geht es weiter?“ Hintergrund: Die Europäische Union will im Kampf gegen Plastikmüll umweltschädliches Füllgranulat mit Mikroplastik verbieten (die SZ berichtete, siehe „Info“).

Das Problem beim Kunstrasen sind weniger die Plastikgrashalme, sondern das Kunststoffgranulat als Füllstoff. Die kleinen Plastikkügelchen kommen durch Regen, Wind oder Anhaftung an Kleidung in die Umwelt und verrotten nicht. Laut Magazin „Der Spiegel“ gelangen in Deutschland rund 330 000 Tonnen Mikroplastik pro Jahr in die Umwelt. Und auf Platz fünf der größten Quellen stehen Sport- und Spielplätze.

Der SV Bubach-Calmesweiler ist nicht alleine mit dem Problem. Der Saarländische Fußball-Verband warnt vor verheerenden finanziellen Folgen für die Vereine. Von rund 390 Sportplätzen im Saarland seien 127 mit Kunstrasen ausgestattet. Im Landkreis Neunkirchen sind 21 Sportplätze mit Kunstrasen belegt: vier in der Gemeinde Eppelborn, fünf in der Gemeinde Illingen, zwei in der Gemeinde Merchweiler, sechs in der Stadt Neunkirchen, je einer in der Stadt Ottweiler und in der Gemeinde Schiffweiler, zwei in der Gemeinde Spiesen-Elversberg.