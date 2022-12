Gemeinde Eppelborn informiert : Rotkreuzler und Marianne Schaly feiern gemeinsam

Jörg Leist (von links), Frank Klein, Christa Kraus, Marianne Schaly, Benno Fries, Hanni Haweidi, Gabi Ballof , Andreas Feld , Friedel König. Foto: Gemeinde/Schorr

Dirmingen Die Begegnungsstätte und Marianne Schaly feierten beim DRK in Dirmingen gemeinsam Jubiläum. Der Rotkreuz Ortsverein Dirmingen wurde im Jahre 1924 gegründet, damals unter Vorsitz von Mathias Kitzinger.

Auf Mathias Kitzinger folgten Karl Härtel, Otto Gordner und Helmut Schmidt. Heute ist Dr. Hani Haweidi Vorsitzender des Ortsvereins. In den 1960er Jahren gab es im Ortsverein auch ein Jugendrotkreuz. Dieses und die Sanitätsbereitschaft sind heute nicht mehr aktiv.

Was allerdings geblieben ist, ist die Begegnungsstätte des DRK-Ortsvereins, die im Jahr 1972 von der mittlerweile verstorbenen Gretel Schneider gegründet wurde, wie die Gemeinde weiter schreibt. Damals war sie die allererste Begegnungsstätte dieser Art im Saarland. Der Wunsch von Gretel Schneider war es stets, ältere Menschen aus der Einsamkeit heraus zu holen und mit ihnen gemeinsam Aktivitäten zu unternehmen. Man traf sich anfangs im Gemeindehaus und seit 1986 in der Borrwieshalle in Dirmingen. Nach dem Tod von Gretel Schneider übernahm Ruth Heinz die Leitung der Begegnungsstätte. Mit Unterstützung von weiteren Helferinnen führte man die Idee von Gretel Schneider fort. Im Jahre 2008 übernahm dann Christa Kraus die Leitung. Auch ihr ist es gelungen, mit ihrem Team die Nachmittage durchzuführen und zu gestalten. Vorträge, Spiele, Singen, Zaubern, Bingo, Filmnachmittage tragen zu gemeinsamen Erlebnissen und Unterhaltung bei.

„Heute gibt es noch ein kleines, gut eingespieltes Betreuerteam in der Begegnungsstätte“, berichtete Christa Kraus, Leiterin der Betreuungsgruppe. „Freudigerweise haben wir in letzter Zeit festgestellt, dass die Nachmittage wieder besser besucht werden, worüber wir uns sehr freuen“, so Christa Kraus.