Eine Show, die alle Sinne berühren will Eppelborn: Premiere für genussvolle Unterhaltung im Big Eppel

Erst kurz vor Weihnachten, erzählt Fabian Freytag, habe er die Zusage für den Big Eppel in Eppelborn bekommen, dann musste es schnell gehen. „Gestanden hat außer der Idee noch gar nichts. Weder das Menü, noch die Künstler. Dass ich mit Philipp arbeiten will, war für mich allerdings von Anfang an klar“, erzählt Freytag. Beruflich auf ganz anderen Pfaden unterwegs, sorgt er nebenberuflich mit seiner Eventagentur „aus Leidenschaft“ für außergewöhnliche Veranstaltungen. „Da ich in Eppelborn wohne, habe ich mir gedacht, warum nicht mal der Big Eppel. Ich wohne hier und möchte gerne etwas vor der Haustür anbieten, damit die Menschen nicht immer in die Stadt fahren müssen“, erzählt er. Bis zu 350 Leute, sagt er, könnten an den Tischen im großen Saal Platz finden. Mit rund 200 Gästen bei der Premiere der Eppelborner Dinner Show sei er aber mehr als zufrieden. Freytag erklärt: „Ich wäre vor allem dann glücklich, wenn die Leute rausgehen und signalisieren, dass sie sich über eine baldige Wiederholung freuen würden. Vielleicht erzählen sie im besten Fall sogar weiter, wie gut es ihnen gefallen hat und bringen beim nächsten Mal Freunde und Bekannte mit“.