Das Freizeitzentrum Finkenrech in Eppelborn/Dirmingen bietet in der kommenden Gartensaison neben den offenen Gartenführungen drei Aktionstage an. Hierbei spielt – ähnlich wie bei einem Workshop – nicht nur Zugucken und Zuhören, sondern auch das Mitmachen eine Rolle. Los geht es am Samstag, 17. März, mit einem Aktionstag rund um die Rose, die Königin der Blumen. Damit diese ihre volle Blütenpracht richtig zur Geltung bringen kann, sind die Auswahl der Rosen, deren fachgerechte Pflanzung und Düngung, die Prävention von Krankheiten und die korrekte Schnitttechnik von entscheidender Bedeutung. All diese Themen werden dabei veranschaulicht. Beginn des Aktionstages ist um 13.30 Uhr. Da die Teilnehmerzahl auf 30 Personen begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme an der rund vierstündigen Veranstaltung kostet 20 Euro.