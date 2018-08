Diebe klauen Wechselgeld aus Bus

Das war frech: Zwei Unbekannte haben am Mittwochmorgen gegen 11.45 Uhr die Notverriegelung eines geparkten Linienbusses der Firma Huth-Reisen in der Ortsstraße Eppelborn entriegelt und die Wechselgeldkasse des Fahrers mit rund 70 Euro gestohlen. Das Geld, so die Polizei weiter, war gestückelt in zwei Euro, ein Euro und 50 Cent-Münzen. Die beiden männlichen Täter wurden bei der Tat teilweise beobachtet. Sie werden so beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, einer der beiden war demnach hell-, der andere dunkelhäutig.

Hinweise an die Polizeiinspektion Illingen, Tel. (0 68 25) 92 40.