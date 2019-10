AFZE informiert : Wertstoffhof bleib am Samstag geschlossen

Der Abfallzweckverband Eppelborn AFZE teilt mit, dass der Wertstoffhof in Lebach am Samstag, 2. November, geschlossen bleiben muss. Aufgrund des Feiertags Allerheiligen können die vollen Container statt freitags erst am Montag geleert werden.