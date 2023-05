Handball HF Illtal feiern daheim einen versöhnlichen Abschluss

Ein letztes Mal in dieser Saison erheben sich am Samstag die Zuschauer in der Eppelborner Hellberghalle von den Rängen. Etwa 200 Personen begleiten klatschend die letzte Minute auf dem Weg zum 26:23 (11:13)-Heimsieg der Handballfreunde (HF) Illtal gegen den TV Offenbach im letzten Oberliga-Heimspiel. „Das Spiel war auf jeden Fall wichtig für uns als Mannschaft als auch für den Verein und die Zuschauer. Wir haben uns nach einem Rückstand noch mal herangekämpft und das Ding als Mannschaft gewonnen“, sagte Kreisläufer Kevin Singh zufrieden.