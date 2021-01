Abbrucharbeiten Tankstelle Eppelborn : Platz schaffen für Neues

Bürgermeister Andreas Feld beginnt am Montag höchstpersönlich mit den Abbrucharbeiten an einer ehemaligen Tankstelle. Foto: Boewen-Dörr

Eppelborn Mit dem Abriss der alten Tankstelle steht der Sanierung des Eppelborner Ortskerns nichts mehr im Wege.

Auf eine spannende Geschichte in puncto Ortskerngestaltung wurden die Eppelborner am Montag mit dem Beginn der Abbrucharbeiten an einer ehemaligen Tankstelle eingestimmt. Nach dem Abriss fangen dort die Arbeiten erst richtig an. Denn dann müssen zunächst einmal die Altlasten entsorgt und Bodenprüfungen durchgeführt werden. „Das Ganze passiert nicht von heute auf morgen. Das kann ein Jahr dauern und ob die veranschlagten Kosten in Höhe von 400 000 Euro ausreichen, wissen wir nicht. Aber das Ganze ist ein wichtiger Schritt, um den Ortskern attraktiv und zukunftsfähig zu machen“, fasste Bürgermeister Andreas Feld zusammen und freute sich, mit dem Start der Abrissarbeiten ein „gutes Signal für Eppelborn auszusenden“.