Finale im Big Eppel : Deutsche Meisterschaft „Dance 4 Fans“: Die besten deutschen Tänzer sind heute in Eppelborn zu Gast

Die Saarbrücker Tanzschule Bootz-Ohlmann richtet die Deutsche „Dance 4 Fans“-Meisterschaft im Big Eppel aus. 350 junge Talente aus ganz Deutschland zeigen dort heute ihr Können.

Saarbrücken/Eppelborn Rund 350 junge Talente zwischen ungefähr sechs und 27 Jahren aus ganz Deutschland nehmen an diesem Samstag, ab 10 Uhr am Deutschlandfinale der Deutschen Meisterschaft „Dance 4 Fans“ im Big Eppel in Eppelborn teil. Insgesamt werden dort zirka 600 Personen erwartet.

Die Teilnehmer reisen aus dem gesamten Bundesgebiet an und nehmen teilweise eine Fahrt per Bus oder Auto von bis zu zwölf Stunden in Kauf. Bei dem Projekt „Dance 4 Fans“ dürfen sie unter professionellen Bedingungen so tanzen wie die Chartstars Tiësto und Ava Max, Demi Lovato, Calvin Harris oder andere Künstler. An diesem Samstag tanzen und kämpfen die jungen Tänzer um entsprechende Platzierungen in ihrer Kategorie und Altersklasse und hoffen auf den Deutschen Meister-Titel.