Volleyball TV Wiesbach schafft etwas ganz Großes

Es ist vollbracht! Die Volleyballer des TV Wiesbach haben sich am Sonntag in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die Meisterschaft gesichert und steigen in die Regionalliga Südwest auf. Der Spielplan hätte es zum Saisonfinale nicht besser meinen können: Mit dem Tabellenzweiten TV Bad Salzig und Spitzenreiter TV Wiesbach standen sich die beiden Meisterschaftskonkurrenten im direkten Duell gegenüber. Die voll besetzte Schulturnhalle in Boppard platzte mit knapp 150 Zuschauern aus allen Nähten. Etwa 70 davon waren Anhänger des TV Wiesbach, der in der vergangenen Saison hinter dem TV Walpershofen Vizemeister geworden war.