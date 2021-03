Kostenpflichtiger Inhalt: Serie : Den Mann mit Hut verfolgt ein Schatten

Die wuchtige Stahlskulptur vor dem Big Eppel in Eppelborn hat der aus Beckingen stammende Künstler Eberhard Killguss erschaffen Foto: Engel

Eppelborn Kunst muss sichtbar sein. Das Paradoxe an der „Kunst im öffentlichen Raum“ ist, dass sie durchaus sichtbar ist, und sie dennoch unsichtbar bleibt, denn kaum jemand nimmt Notiz von ihr. In einer Serie stellen wir Kunstwerke im öffentlichen Raum im Kreis Neunkirchen vor. Heute: „Der Mann mit Hut“ vor dem Big Eppel in Eppelborn.