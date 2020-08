Straßenarbeiten : Sperrung der A 1 übers Wochenende

Eppelborn Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wird von Freitag, 28. August, 19 Uhr, bis Montag, 31. August, 5 Uhr, die A 1 wegen des Umbaus der Verkehrssicherung voll sperren. Betroffen ist die freie Strecke zwischen den Anschlussstellen (AS) Illingen und Eppelborn in beiden Fahrtrichtungen.

Das teilt der LfS mit. Die Umleitung erfolgt aus Richtung Trier (A1 Richtung Saarbrücken) an der Anschlussstelle Eppelborn auf der L 112 über Dirmingen und Wustweiler, von dort auf der L 141 Richtung Uchtelfangen bis zur AS Illingen. Vom 31. August bis zum 31. Oktober wird der LfS zwischen den AS Tholey und Illingen in Fahrtrichtung Saarbrücken, beginnend ab der Klingentalbrücke, die Fahrbahndecke erneuern und den Mittelstreifen ertüchtigen. Hierfür wird die Richtungsfahrbahn Saarbrücken ab der Klingentalbrücke gesperrt. Der Verkehr wird einspurig vor der Klingentalbrücke auf die Gegenfahrbahn geführt. Hinter der Illtalbrücke wird der Verkehr wieder zurück geschwenkt. Der Abfahrtsast an der AS Eppelborn von Trier kommend und die Auffahrt auf die A1 an der AS Eppelborn in Richtung Saarbrücken werden dann ebenfalls gesperrt.