FV Eppelborn Zwischen Freuden- und Abschiedstränen

Sie ließen ihren Meister-Trainer hochleben: Kurz nachdem der FV Eppelborn am Sonntag die Schale für den Titelgewinn in der Fußball-Saarlandliga bekommen hatte, hoben die Spieler den 40-Jährigen in die Luft, warfen ihn nach oben und fingen ihn unter lautem Jubel wieder auf. Schon Minuten zuvor hatte Kleer, während er von Spielern und Funktionären umarmt und geherzt wurde, Tränen in den Augen gehabt. Waren das bei dem 40-Jährigen, der den Verein in Richtung Verbandsligist Hellas Bildstock verlässt, Freuden- oder Abschiedstränen? „Beides. Der Abschied fällt mir unheimlich schwer“, erklärte er mit bewegter Stimme. In Erinnerung bleiben wird ihm, dass er zum dritten Mal nach 2017 als Spieler und 2020 als Trainer mit dem FV Eppelborn Saarlandliga-Meister wurde.