FC Hertha Wiesbach Neuer Anlauf Richtung Aufstieg

Der Blick zurück auf die Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga sorgt bei Trainer Michael Petry vom Saarlandliga-Vizemeister FC Hertha Wiesbach auch knapp sechs Wochen danach immer noch für Kopfschütteln. „Das war natürlich absolut bitter, vor allem die Art und Weise, wie das ausgegangen ist, ist schon Wahnsinn“, sagt der 47-Jährige. Seine Mannschaft hatte das erste Spiel bei der SG Mülheim-Kärlich mit 2:3 verloren und das zweite gegen Viktoria Herxheim mit 3:1 gewonnen. Im letzten Duell der Aufstiegsrunde zwischen Herxheim und Mülheim-Kärlich erzielte die Viktoria in der 92. Minute das 2:1. Bei diesem Spielstand wären die Wiesbacher aufgestiegen. Auch als es wenig später 3:1 und dann 4:1 für die Pfälzer stand, hätte die Hertha die Rückkehr in die Oberliga immer noch geschafft. Doch das 5:1 der Viktoria in der zehnten Minute der Nachspielzeit sorgte dafür, dass am Ende die Herxheimer über den Aufstieg jubelten (wir berichteten).