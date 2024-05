FC Hertha Wiesbach FC Hertha Wiesbach geht mit einem Schützenfest in die Aufstiegsrunde

Borussia Neunkirchen verabschiedete sich mit der höchsten Saisonniederlage in die Pause. Trainer Christian Schübelin war bedient. „So eine Leistung ist nicht zu erklären. Wir haben gespielt, als wäre der Ball eine Feuerkugel, die man nicht berühren darf“, ärgerte sich der 44-Jährige. Seine Mannschaft geriet in der 18. Minute in Rückstand. Sören Maas traf nach einer Flanke von Yannik Ernst zum 1:0 für die Hertha. 13 Minuten später wollte Tim Cullmann eine Hereingabe von Niklas Schiller klären, doch er fälschte den Ball zum 2:0 für die Gäste ins eigene Tor ab. Fünf Minuten danach lief Pascal Piontek nach einem langen Ball von Yannik Haupts alleine auf das Tor zu und erzielte das 3:0. Acht Minuten nach der Pause gelang erneut Piontek das 4:0, dem er nur 60 Sekunden später auch das 5:0 folgen ließ. Maas traf in der 65. Minute zum 6:0, ehe Dominik Kaiser per Doppelschlag in der 72. und 76. Minute für den Endstand sorgte.