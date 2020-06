Ortsrat Dirmingen : Wenn die Schutzhütte eine Gefahr wird

Die Schutzhütte im Naherholungsgebiet „Schöne Aussicht“ befindet sich in einem desolaten Zustand und soll abgerissen werden. Foto: Manfred Holz

Dirmingen Der Dirminger Ortsrat diskutierte darüber, wie das Naherholungsgebiet „Schöne Aussicht“ aufgewertet werden könne

In der Dirminger Ortsratssitzung, die im Nebenzimmer der Borwieshalle stattfand, diskutierte das Gremium zuletzt über das Naherholungsgebiet „Schöne Aussicht“, das sich in einem desolaten Zustand befindet. Besonders die in diesem Bereich stehende Schutzhütte stelle ein Gefahr für die Allgemeinheit dar und soll laut Gemeindeverwaltung abgerissen werden. Die Mitglieder des Ortsrates wären mit dem Abriss einverstanden. Alle Fraktionen der im Ortsrat vertretenen Parteien wünschen allerdings eine Aufwertung des Naherholungsgebietes.

Ortsvorsteher Frank Klein sieht in der Aufwertung der Fläche nicht das Problem, eher in der darauf folgenden Pflege, die sehr kostenintensiv sei. Seitens der CDU-Fraktion stellte Fabian Schlicher die Frage, ob man sich 2011 um eine Pflegepatenschaft für die Hütte gekümmert hätte. Der Ortsvorsteher konnte diese Frage nicht beantworten, weil dieses Thema in der Amtszeit seines Vorgängers behandelt wurde, der leider verstorben sei.

Der Sprecher der SPD-Fraktion, Michael Polotzek, kritisierte den Zustand der Wassertretanlage, insbesondere verursacht durch Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner in den Bereich der Tretanlage trinken lassen. „Das ist unhygienisch, weil in dem Wasser manchmal auch Hundefell schwimmt, was die Besucher vom Benutzen der Tretanlage abhält“, sagte Polotzek. Einig waren sich die Mitglieder, dass der Platz am Kriegerdenkmal im Bereich des Naherholungsgebietes schön sei und die Bänke, welche bis jetzt an der Aussichtsplattform aufgestellt sind, am Kriegerdenkmal abgestellt werden könnten.