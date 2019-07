Grün und schön : Spaß im Labyrinth auf Finkenrech

Gestern hat Landrat Sören Meng zusammen mit begeisterten Kindern das Maislabyrinth auf Finkenrech in Dirmingen eröffnet. Im letzten Jahr wanderten weit über 3200 Besucherinnen und Besucher durch den Irrgarten, der in diesem Jahr ein Schaf mit seinem Lämmchen darstellt. Auf der etwa wein Hektar großen Fläche führen zwischen Maispflanzen verschlungene Pfade durch das Labyrinth. Die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises denk sich jedes Jahr ein neues Motiv für den Irrgarten as.Hierbei, so Landrat Meng, spielten vor allem die Themen Heimat und Natur eine wesentliche Rolle. Auf dem Weg durch das Maisfeld sind zehn Stationen mit vielen Informationen rund um das Schaf gekennzeichnet. Mit dem so gesammelten Wissen können alle Teilnehmer an einem Gewinnspiel teilnehmen. Verlost werden Eintrittskarten für den Zoo in Neunkirchen, das Kombibad Lakai, das Prähistorium Gondwana und vieles mehr verlost. eng/Foto: Andreas Engel. Foto: Engel

Eppelborn Ferienvergnügen im Freien. Im Umwelt- und Freizeitzentrum Finkenrech ist der Irrgarten im Maisfeld freigegeben worden.

Am Mittwochnachmittag hat Landrat Sören Meng mit begeisterten Kindern das Maislabyrinth auf Finkenrech in Dirmingen eröffnet. Im Vorjahr wanderten über 3200 Besucher durch den Irrgarten, der in diesem Jahr ein Schaf mit Lämmchen darstellt. Auf der etwa ein Hektar großen Fläche bilden zwischen Maispflanzen verschlungene Pfade das Labyrinth. Die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises denkt sich jedes Jahr ein neues Motiv aus. Hierbei, so Landrat Meng, spielten vor allem Heimat und Natur eine wesentliche Rolle. Auf dem Weg durch das Maisfeld sind zehn Stationen mit Informationen rund um das Schaf aufgestellt. Mit dem so gesammelten Wissen können alle Teilnehmer an einem Gewinnspiel teilnehmen. Verlost werden Eintrittskarten für den Zoo in Neunkirchen, das Kombibad Lakai, das Prähistorium Gondwana und vieles mehr. eng/Foto: Andreas Engel