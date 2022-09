DRK Eppelborn : „Eine anstrengende Zeit liegt hinter uns“

Eppelborn Die ehrenamtlichen Helfer des DRK standen bei der „Danke“-Veranstaltung im Big Eppel in Eppelborn im Mittelpunkt. Damit sollte ihr Einsatz während der Corona-Pandemie aber auch bei der Hilfe für die Flutopfer im Ahrtal gewürdigt werden.

Mit einer „Danke“-Veranstaltung im Big Eppel wollte sich der Kreisverband Neunkirchen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz in der Zeit der Corona-Pandemie sowie im benachbarten Ahrtal bedanken, schreibt Michael Schorr für das DRK Eppelborn. „Ohne deren außerordentlich großes Engagement wäre das alles nicht möglich gewesen“, versicherte Landrat und Kreisverbandsvorsitzender Sören Meng. „Wir wollen allen Beteiligten mit der Veranstaltung etwas zurückgeben für ihr uneigennütziges, ehrenamtliches Engagement, das sie für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis und darüber hinaus erbracht haben“, erläuterte der Kreisverbandsvorsitzende. Dazu gehören nach seinen Worten unter anderem der Betrieb von Schnelltestzentren im gesamten Landkreis, die Mitwirkung bei der Einrichtung eines Notversorgungszentrums sowie die Besetzung der Corona-Einsatzleitung zu Beginn der Pandemie.

Auch Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld dankte allen für ihre Unterstützung während der Pandemie. Diese galt aus seiner Sicht, besonders in der Gemeinde Eppelborn, beispielsweise bei der Maskenverteilaktion der Gemeinde, den Impfaktionen und Testungen des DRK im Big Eppel sowie im Rotkreuzheim in der Schleidstraße in Eppelborn.