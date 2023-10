Neuer Seelsorger in Uchtelfangen/Dirmingen Geprägt von Nächstenliebe und Heimatliebe

Das Vikariat, die praktische Pfarrerausbildung, begann er 2021 zunächst in der Region Köln. Wenige Monate später wechselte er an die Christuskirche in der Neunkircher Innenstadt. Zwischenzeitlich verheiratet mit seiner Kommilitonin Marie war der erste Nachwuchs auf dem Weg. „Wir wollten zurück in die Heimat“, sagt er schmunzelnd und „Ich bin überglücklich, dass das geklappt hat“. Inzwischen ist Sohn Malte anderthalb Jahre alt, die junge Familie gut angekommen in Dirmingen. Und wie geht es nun weiter? Seine Ausbildung ist abgeschlossen, seit dem 1. Oktober darf sich Daniel Storb Pfarrer nennen. Am 15. Oktober steht seine Ordination an, die offizielle Berufung zum Verkündigungsdienst. Ordinationen zum Pfarrdienst sind selten geworden. In den letzten zehn Jahren wurden im Saarland gerade einmal zwei Volltheologen ordiniert. Auch dass Theologiestudierende aus dem Saarland nach ihrem Abschluss in die Heimat zurückkehren, kommt nur in jedem zweiten Fall vor. Für Storb war das dagegen gar keine Frage. Gerade weil er der Heimat so verbunden ist, kann er es gar nicht erwarten loszulegen.