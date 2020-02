Kostenpflichtiger Inhalt: Unverpackt-Laden für Eppelborn : Im Sommer soll die Eppelkischd starten

So wie die Nachfüllbar in Saarbrücken, in der unser Foto entstand, stellt sich Vanessa Geib-Schorr ihre Eppelkischd in Eppelborn vor. Foto: Sebastian zenner/Sebastian Zenner

Eppelborn Für einen Unverpackt-Laden in Eppelborn startet am Montag ein Crowdfunding-Kampagne.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Zenner

Im Alter von zehn Monaten kam Vanessa Geib-Schorr ins Saarland. Ihre Adoptiveltern holten sie aus ärmlichen Verhältnissen in ihrem Geburtsland Indien zu sich nach Eppelborn. Der erste Wendepunkt mit nachhaltiger Wirkung in Vanessas Leben.

Etwa 30 Jahre später steht sie vor dem zweiten „nachhaltigen“ Wendepunkt. Im Sommer dieses Jahres möchte sie in der Bahnhofstraße 12 in Eppelborn einen sogenannten Unverpackt-Laden eröffnen: die Eppelkischd. Die Renovierung läuft derzeit genauso auf Hochtouren wie das Rühren der Werbetrommel über die Facebookseite „Unverpackt in Eppelborn“.

Am Montag startet eine 35-tägige Crowdfunding-Kampagne, also eine Spenden-Sammelaktion zur Finanzierung der Erstausstattung. Mitmachen kann jeder online unter: www.startnext.com/unverpackt-in-Eppelborn. „Viele, denen ich von meinem Projekt erzähle, schauen mich irritiert an und fragen: ‚Unverpackt – was heißt das?’“, sagt Vanessa Geib-Schorr.

Lesen Sie auch Crowdfunding : Startkapital für den Unverpackt-Laden

Ab Sommer sollen die Kunden Trockenware wie Getreide oder Müsli, ökologische Waschmittel, Körperpflege- und Hygieneprodukte sowie Milchprodukte, Öle, Frischware und orientalische Gewürze bei Geib-Schorr einkaufen. Die gewünschte Menge ist dabei einfach in mitgebrachte oder vor Ort erworbene Gläser oder andere umweltfreundliche Behältnisse abzufüllen und nach Gewicht an der Kasse zu bezahlen.

Für in ihrer Mobilität eingeschränkte Kunden will sie einen Lieferdienst anbieten und die Bestellungen mit einem E-Roller ausfahren. So ganz ohne Verpackungen geht es allerdings nicht, Vorportioniertes wird vorzugsweise in Gläsern verkauft – Plastik ist hingegen tabu.

Nach einem Studium an der HTW des Saarlandes im Bereich Logistik arbeitete Geib-Schorr ab 2014 für Firmen, die Produkte über das Internet verkaufen. Bastel- und Dekobedarf sowie E-Zigaretten. Irgendwann Mitte 2019 reifte in ihr der Gedanke, dass dies auf Dauer nicht erfüllend sein könnte. „Meine zwölfjährige Tochter ist eine Pfadfinderin und die behandeln Themen wie Nachhaltigkeit ja schon seit jeher. Ich fing an, mich dafür zu interessieren, wie man im Privathaushalt so viel Müll wie möglich vermeiden kann“, berichtet Geib-Schorr.

Lesen Sie auch Als Zweite im Landkreis : Weniger Verpackungen und mehr Fairness

Aus Reflektion und Selbsterkenntnis folgte aktives Handeln – insbesondere das Ab- oder Umtrainieren von Gewohnheiten. Dazu gehörte auch, sich nach Möglichkeit unverpackte Waren zu kaufen. So stieß ich auf den ersten und bisher einzigen Unverpackt-Laden im Saarland: Die Nachfüllbar im Nauwieser Viertel in Saarbrücken.