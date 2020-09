Landkreis Neunkirchen gibt Entwarnung : Kein weiterer Corona-Fall an der Grundschule Dirmingen

Kein weiterer Corona-Fall an der Grundschule Dirmingen

Anfang der Woche musste die Grundschule in Dirmingen wegen eines Corona-Falls geschlossen werden. Foto: Andreas Engel

Eppelborn Insgesamt 18 Personen sind derzeitig im Landkreis mit dem Coronavirus nachweislich infiziert.

Nachdem die Grundschule in Dirmingen Anfang der Woche wegen eines Corona-Falles bei einem Schüler vorsorglich geschlossen wurde, gibt der Landkreis nun Entwarnung. Alle Tests bei den Mitarbeitern und anderen Schülern auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus seien negativ ausgefallen, wie eine Sprecherin des Landkreises Neunkirchen jetzt mitteilte.

Zudem gab es am heutigen Freitag, 25. September, vier weitere Covid-19-Fälle im Vergleich zum Vortag, wie der Landkreis darüberhinaus mitteilte. Vier Personen konnten dagegen aus der Quarantäne entlassen werden. Somit gibt es derzeit 18 Personen im Landkreis Neunkirchen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind. Seit Beginn der Pandemie steckten sich 338 Menschen nachweislich mit dem Virus an. Die Zahl der Todesfälle im Kreis, die in Zusammenhang mit Covid-19 stehen, blieb unverändert bei elf.