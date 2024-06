Kommunalwahl CDU verliert absolute Mehrheit im Eppelborner Gemeinderat

In der Illtalgemeinde gab es bis auf eine Ausnahme keine großen Überraschungen, was den Ausgang der Kommunalwahl betrifft. „In sieben von acht Ortsteilen haben die Wählerinnen und Wähler das Ergebnis der Kommunalwahl 2019 bestätigt, freut sich Bürgermeiste Andreas Feld. Letztendlich liege in Bubach-Calmesweiler, Eppelborn, Habach und Macherbach die CDU, in Dirmingen, Hierscheid, Humes und Wiesbach die SPD vorne. Im Gemeinderat stelle die CDU ab der konstituierenden Sitzung nicht mehr die absolute Mehrheit. „Auch die Tatsache, dass sich die AfD zwei weitere Sitze im Gemeinderat sichern konnte, lässt vermuten, dass die Sitzungen ab jetzt anders ablaufen werden als in den vergangenen fünf Jahren.“