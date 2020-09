CDU Habach packt an : Die Paten jäteten wieder und pflanzten neu

Kevin Junker, Jenny Berg, Michelle Metzinger und der Habacher Ortsvorsteher Peter Dörr (v.l.) packten mit an. Foto: Alwin Theobald Foto: Alwin Theobald

Habach CDU Habach bringt Verkehrsinseln am Ortseingang auf Vordermann. Pünktlich zum Mittelpunkt-Lauf des SV Habach an diesem Freitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Helferinnen und Helfer der CDU Habach haben in den vergangenen Tagen wieder die beiden Verkehrsinseln am Ortseingang ihres Dorfes aus Richtung Eppelborn gesäubert, von Wildwuchs befreit und Unkraut gejätet. Jenny Thull, Michelle Metzinger, Kevin Junker und René Finkler packten gemeinsam mit Ortsvorsteher Peter Dörr und dem Landtagsabgeordneten Alwin Theobald kräftig an, um dem Ortseingang wieder zu seiner repräsentativen Wirkung zu verhelfen. Das schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Als der Ortsrat vor zehn Jahren auf Initiative der CDU verkehrsverlangsamende Maßnahmen am Ortseingang der Landstraße 301 aus Richtung Eppelborn forderte, war von Anfang an klar, dass damit keine versiegelten Flächen gemeint sind. „Betonierte Inseln passen nicht zu unserem Dorf. Wir wollen Pflanzbeete“, machten die Christdemokraten nach eigenen Angaben damals deutlich und boten sich gleichzeitig an, die Patenschaft zu übernehmen, die Beete selbst zu pflegen und auch die Bepflanzung bei Bedarf dann auch immer wieder zu erneuern.

Seither kümmern sich die Habacher Christdemokraten um die beiden Verkehrsinseln und sorgen dafür, dass sie immer rechtzeitig vor dem Saarland-Mittelpunkt-Lauf in neuem Glanz erstrahlen. So auch dieses Mal: An diesem Freitag findet wieder der längst schon Tradition gewordene Mittelpunkt-Lauf des SV Habach statt – wenn auch dieses Mal unter Corona-Bedingungen.