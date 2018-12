Die CDU-Fraktion im Eppelborner Gemeinderat begrüßt den angekündigten Bau des Radweges entlang der B 269 zwischen dem Eppelborner Gemeindebezirk Bubach und der Stadt Lebach. „Der angekündigte Bau des Radwegs ist eine gute Nachricht für alle Radfahrer. Ich bin mir sicher, dass der Alltagsradverkehr auf dieser Strecke zunehmen wird, wenn der Radweg gebaut wird“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Andreas Feld, der auf die derzeit „gefährliche Gesamtsituation“ für die Radverkehrsteilnehmer entlang des stark befahrenen Teilstücks der B 269 in einer Pressemitteilung aufmerksam macht. Dass nun ernsthafte Gespräche der Stadt Lebach, der Gemeinde Eppelborn und des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) begonnen hätten, sei ein gutes Signal.

Sein CDU-Ratskollege und Landtagsmitglied Alwin Theobald regt an, dass die beiden Kommunen und der Landesbetrieb noch einen Plan B ins Auge fassen, falls das aktuelle Vorhaben aus Gründen des Naturschutzes nicht zu realisieren sei: „Ein Radweg wäre sicherlich auch auf der anderen Seite der Bundesstraße auf dem Unterhaltungsweg der Deutschen Bahn denkbar, dort sogar kreuzungsfrei bis Lebach“, so Theobald, der früher selbst beim LfS beschäftigt war. In beiden Fällen verliefen die Radwege dann unterhalb der Straßenböschung. Das sei gleichermaßen eine Verbesserung gegenüber der derzeitigen Situation.

Die CDU-Fraktion weist darauf hin, dass es weitere erhebliche Lücken im Radwegenetz gebe, die dringend geschlossen werden müssten. So solle der bereits im Radwegeplan vorgesehene Radweg entlang der L 301 von Habach nach Eiweiler endlich zeitnah realisiert werden. Über die aktuellen Planungen hinaus fordert die CDU, dass auch entsprechende Projekte entlang der Landstraße 141 von Wiesbach nach Humes sowie entlang der Strecke zwischen Hierscheid und Eppelborn in die kommunalen und landesweiten Radwegeausbaupläne aufgenommen werden und realisiert werden sollen.