Konditorei Resch in Eppelborn Ein Saarland-Souvenir zum Vernaschen

Die süßen Verführungen, die in der hauseigenen Konditorei Resch mit viel Liebe zum Detail kreiert werden, können jetzt in einer besonderen Pralinenbonbonniere gekauft werden. Die edle Verpackung mit einem starken, regionalen Bezug zum Saarland kann Botschafter für das kleinste Bundesland sein: Saarpolygon, Saarschleife und das Weltkulturerbe Völklinger Hütte zieren die Schachtel. Auf der rechten Seite der Verpackung sind die Umrisse des Saarlandes ausgestanzt. Die Lücke ist mit Folie hinterlegt und gewährt einen Blick auf die Pralinen dahinter. 15 Pralinen finden in dieser exklusiven Verpackung Platz. Die Kunden können sie individuell bestücken, haben hier allerdings die Qual der Wahl. 128 Sorten Pralinen und Trüffel gehören zum Sortiment der Konditorei.