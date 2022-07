Gemeinde Eppelborn informiert : Hohe Auszeichnung für Hans Georg Schmitt

Eppelborn Auf Vorschlag des ehemaligen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) überreichte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bei einem Empfang in der Staatskanzlei das von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) verliehene Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Hans Georg Schmitt aus Eppelborn.

Hans Georg Schmitt Foto: Gemeinde/Diener