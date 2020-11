Eppelborn : Branddirektor König ist Chef der Hauptamtlichen

Bubach-Calmesweiler Eppelborns Bürgermeister Feld gratulierte dem neuen Leiter der Saarbrücker Berufsfeuerwehr.

Vor einigen Wochen ist der Eppelborner Bürger Stefan König zum neuen Chef der Berufsfeuerwehr Saarbrücken ernannt worden. Dazu gratulierte ihm Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld gemeinsam mit dem Ersten Beigeordneten Christian Ney in einem Gespräch im Rathaus. Das ehrenamtliche Engagement Stefan Königs, der ursprünglich als Diplom-Ingenieur im Bergbau tätig war, begann bereits vor mehr als 40 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in Eppelborn. Bis heute ist er dort Mitglied. Auch wenn es ihm seine berufliche Tätigkeit schon lange kaum mehr erlaubt, an Übungsstunden oder Veranstaltungen seiner Feuerwehrkameraden teilzunehmen, fühlt er sich der Eppelborner Feuerwehr sehr verbunden.