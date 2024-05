Erfolgsprojekt wird weitergehen Das Bürgerbus-Team sucht Mitstreiter

Eine Einladung des Seniorenbeirats zum Mittagessen in Calmesweiler, Seniorenturnen beim TV Wiesbach, der Besuch beim Arzt oder Friseur in Eppelborn – das könnte für nicht (mehr) mobile Menschen in der Illtalgemeinde ein Problem sein. Wenn es den Bürgerbus nicht gäbe, der seit November 2021 nach Voranmeldung kostenlos die Fahrgäste von A nach B und wieder zurückbringt, allerdings nur in den Grenzen der Gemeinde Eppelborn.