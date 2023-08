60 Helfer waren im Fest-Einsatz Sommer am Schloss Buseck: Sogar in der Küche ging’s musikalisch zu

Der Musikverein Bubach-Calmesweiler hatte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde zum „Sommer am Schluss Buseck“ eingeladen. Was das Wetter betrifft, hätten sich die Organisatoren weniger Regen, mehr Sonnenschein und höhere Temperaturen gewünscht. Zum Glück trotzten die Besucher dem Wetter. Sie kamen in Scharen zum Festplatz und erlebten ein großartiges musikalisches Fest.