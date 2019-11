Konzert : Bounce rockt den Big Eppel

Eppelborn Mit Bounce rockt am Freitag, 15. November, 20 Uhr, die authentischste Bon Jovi Tributeband Europas den Big Eppel in Eppelborn. Das hat die Gemeinde mitgeteilt. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 17 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr und 19 Euro an der Abendkasse.

Es gibt nur Stehplätze.