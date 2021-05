Nachgefragt : Warum es in der Eppelborner Mitte nur grünt und nicht blüht

Eppelborn Grün ist er, der Europaplatz im Eppelborner Zentrum. Aber eigentlich sollte er doch bunt blühen, oder? Wir erinnern uns: Im Juli 2020 gab es an dieser zentralen Stelle unter den Entfernungsschildern zu Eppelborns Partnerstädten Finsterwalde, Outreau, Realmonte und Kfar Tabor eine Pflanzaktion mit Bürgermeister Andreas Feld und Staatssekretär und Europa-Bevollmächtigtem Roland Theis.

Mit der Aktion „Die europäische Freundschaft blüht auf“ wollte das Saar-Ministerium für Finanzen und Europa ein Zeichen der europäischen Verbundenheit setzen. Landesweit setzten damals mehr als 30 Kommunen so ein Zeichen. Feld und Theis brachten also Samenkugeln in die Erde. Aber die Saat ging offensichtlich nicht auf. Nur wucherndes Grün. Warum blüht es denn nicht und sieht auch nicht gerade schön aus? Das wollte unsere Zeitung vom Rathaus-Chef wissen. „Leider sind die Samenkugeln nicht aufgegangen. Das bedauern wir sehr“, schreibt Bürgermeister Feld in seiner Antwort. „Das Aussäen ist erst Ende Juli erfolgt. Gerade im August war es sehr heiß und trocken und trotz regelmäßigem Gießen war der Boden so ausgetrocknet, dass es am Ende an dieser Stelle trotz unserer Bestrebungen keine Wildblumen zu bewundern gab.“ Sie hätten diese Stelle ausgewählt, da dort mit den Schildern auf die Partnerkommunen hingewiesen werde. Bürgermeister Feld verspricht: „Wir werden die Örtlichkeit in den kommenden Tagen sichtlich aufwerten. Sie soll ein Ort der lebendigen Städtepartnerschaft werden.“ Und sobald es weitere Lockerungen zuließen, würde Eppelborn mit Aktionen und hoffentlich bald auch gegenseitigen Besuchen die Freundschaft zu den Partnerstädten weiter aufleben – und blühen lassen.