Benefiz-Fußballspiel in Eppelborn : Benefizspiel im Illtalstadion für kranke Kinder

Eppelborn Die Frauen-Fußball-Nationalmannschaft der Bundeswehr spielte gegen eine Frauen-Regionalliga-Auswahl Saar für den guten Zweck. Die Zuschauer sahen eine spannende Partie.

Der Halbzeitstand 0:1 für die Regionalliga-Auswahl Saar, zustande gekommen durch ein Eigentor in der 31. Minute der Fußball-Nationalmannschaft der Bundeswehr Saar, ließ zwar nicht vermuten, dass in der Partie noch weitere fünf Tore fallen würden. Aber nach der Halbzeit kamen die Torchancen, die die Bundeswehrdamen zu ihren Gunsten verwandelten. In der 55. Minute schaffte Sarah Begunk den Ausgleich und machte das Eigentor wett. Franziska Becker traf in der 65 Minute zum 2:1. Elea Groß sorgte in der 76. Minute wieder für eine Patt-Situation. Aber dann ging’s Schlag auf Schlag: Sarah Begunk schoss innerhalb von drei Minuten gleich zwei Tore, so dass in der 85. Minute die Nationalmannschaft der Bundeswehr bereits als klarer Sieger dieses Spiels gehandelt wurde.