Hierscheider Graben „Ausbluten der lokalen Wirtschaft“

Zur Entwicklung des Projektes Hierscheider Graben hat sich nun der Gewerbeverein Eppelborn in einer Stellungnahme zu Wort gemeldet. Vergangene Woche wurde bekannt gegeben, dass das Ministerium die geplante 13-Millionen-Investition in Eppelborn ablehnt. Auf Beschluss des Gemeinderates will Eppelborn dagegen klagen (wir berichteten). „Wir, die Vertreter der Eppelborner Gewerbetreibenden, stehen geschlossen hinter Bürgermeister Andreas Feld und teilen dessen Enttäuschung über die ablehnende Haltung des Innenministeriums in Bezug auf das Projekt Hierscheider Graben“, heißt es in der Erklärung des Gewerbevereins. In einer Zeit, in der die langfristige Sicherung der Nahversorgung für die Entwicklung einer Kommune eine zentrale Rolle spiele, werde die Gemeinde Eppelborn mit einem Rückschlag konfrontiert, der nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Folgen haben könne. „Wir betonen mit Nachdruck die Notwendigkeit einer klaren Zukunftsplanung für die Gemeinde und die Bedeutung der Ansiedlung von Einkaufsmärkten am Hierscheider Graben für die Sicherung der Nahversorgung in Eppelborn. Neben einem Lebensmittelvollsortimenter (Edeka) und einem Lebensmitteldiscounter (Lidl) soll sich dort auch ein Drogeriemarkt (dm) ansiedeln und damit eine der größten Versorgungslücken in unserer Gemeinde schließen.“