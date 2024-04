Sogar schon Filmkulisse für die ARD Habach: Ein bäuerliches Kleinod mit urtypischem Charme

„Also ich würde mich nicht in das Bett legen“, sagt Marliese Weber und lacht. Die Schauspielerin Alice Hoffmann hat es tatsächlich getan. Vor sechs Jahren, als im Bauernhaus Habach der ARD-Dokuspielfilm „Lenchen Demuth und Karl Marx“ gedreht wurde. Die Sterbeszene von Lenchen Demuth, dargestellt von Alice Hoffmann, spielte in dem Bett, das für heutige Verhältnisse geradezu winzig wirkt. Auf dem Strohsackbett, einem Haferstrohsack, liegt ein Spreusack. Darüber ist das Leintuch straff gespannt. Marliese Weber bückt sich unters Bett, um das Häbsdeppche, also das Nachtgeschirr, hervorzuholen. Die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kulturgut Gemeinde Eppelborn kann zu jedem Ausstellungsstück, zu jedem Detail eine spannende Geschichte erzählen. Die heute 68-Jährige fand das bis Ende der 80er-Jahre bewohnte Bauernhaus schon als Kind faszinierend. Heute setzt sie sich, wie viele Habacher Bürgerinnen und Bürger, dafür ein, dass es zwar ein Museum ist, aber trotzdem Teil des dörflichen Lebens von heute.