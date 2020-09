Dirmingen : Jetzt gibt es auch einen Bauerngarten auf Finkenrech

Dirmingen Landrat Sören Meng, Bürgermeister Andreas Feld und Ortsvobrsteher Frank Klein haben passend zur Jahreszeit mit Vertretern des Kreistages, der Verwaltung sowie der Gartenbauverbände den neu gestalteten Bauerngarten im Freizeitzentrum Finkenrech eröffnet.

So heißt es jetzt in einer Pressemitteilung. „Der neue Bauerngarten fügt sich perfekt in das Konzept von Finkenrech als Ort der Nachhaltigkeit ein. Neben den verschiedenen Schaugärten wie dem Rosengarten oder dem asiatischen Garten bildet der Bauerngarten zusammen mit dem Obstlehr- und Arzneipflanzengarten eine zusammenhängende Lern- und Schaugartenwelt“, erläutert Landrat Sören Meng. Dabei verfolge der Landkreis ein Konzept der Nachhaltigkeit. „Finkenrech, unser grünes Wohnzimmer, ist Ort der Nachhaltigkeit – es ist ein Lern- und Erholungsort für die ganze Familie, an dem man Spaß, Entspannung und Genuss gleichermaßen erleben, aber auch Wissenswertes über Tiere und Natur erfahren kann“, sagte der Landrat weiter.