Dirminger Ruhebänke wie neu : Hier macht das Sitzen wieder richtig Freude

Die Idee, für die Bänke in Dirmingen Paten zu gewinnen, ist ein Erfolg. Der Gewerbeverein hat das Projekt nun mit 500 Euro gefördert. Ortsvorsteher Frank Klein (rechts) mit den Bankpaten Josef Wilhelm und Rudi Konetzka Foto: Frank Klein

Dirmingen Dirminger Bankpatenprojekt wird zur Erfolgsgeschichte. Gewerbeverein spendet 500 Euro.

Seit Juli 2020 werden die Ruhebänke in Dirmingen von den Bankpaten Josef Wilhelm und Rudi Konetzka betreut. Der Dirminger Ortsvorsteher Frank Klein hatte sich zuvor auf die Suche nach interessierten Mitbürgern gemacht. Dirmingen verfügt über einen großen Bann mit viel Waldfläche, Naherholungsgebieten, Wanderwegen und somit auch über zahlreiche Ruhebänke. Mit den Sanierungs- und Reperaturarbeiten der in Dirmingen befindlichen Ruhebänken möchte der Dirminger Ortsvorsteher auch ein Stück weit die Aufwertung des sanften Tourismus ankurbeln.

Mit Josef Wilhelm und Rudi Konetzka haben sich nun zwei Bankpaten gefunden, die in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit aufgehen. Seit Beginn der Bankpatenschaft wurden 14 Bänke repariert, ausgetauscht oder erneuert. Dabei wurden neue Holzrippen geschliffen und mit Holzlasur farblos angestrichen. Altes Holz von den Bänken entfernt und entsorgt. Eisen mit Rostschutz, Kunststoff mit Kunststofffarbe bei Beton mit Sockelfarbe bearbeitet. Dort, wo sich die Bänke befanden, wurde Gras, Unkraut und Müll entfernt. Mit Unterstützung des Bauhofs der Gemeinde Eppelborn wurde einiges auf den Weg gebracht. Mit Beginn des Bankpatenprojekts hat der Gewerbeverein Dirmingen seine Unterstützung zugesagt. Der Vorsitzende des Gewerbevereins Jürgen Gordner überreichte eine Spende über 500 Euro an den Ortsvorsteher Frank Klein. Das Geld floss praktisch sofort in das Bankpatenprojekt. Mit dieser Finanzspritze wurde Holz, Farbe, Werkzeug und weitere wichtige Utensilien gekauft. Ortsvorsteher Frank Klein dankte dem Gewerbeverein Dirmingen und freute sich über die wichtige Unterstützung.