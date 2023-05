Bundesverdienstkreuz am Bande für Eppelborner „Danke für das, was du für unsere Bürger geleistet hast“

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport, Reinhold Jost, verlieh in einer Feierstunde im Rathaussaal Berthold Schmitt für sein jahrzehntelanges Engagement für seine Heimatgemeinde Eppelborn das Bundesverdienstkreuz am Bande. Als Hausherr eröffnete Bürgermeister Andreas Feld die Veranstaltung mit dem berühmten Zitat des verstorbenen Präsidenten John F. Kennedy: „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann – frage, was du für dein Land tun kannst“ und folgerte, dass Schmitt sich umgerechnet seit 108 Jahren in der Gemeinde aktiv engagiere. „Danke für das, was du für die Bürger der Gemeinde geleistet hast“, sagte Feld und beschrieb die Einsätze von Schmitt im kommunalpolitischen Bereich, im Vereinsleben und sein Engagement rund um die Eppelborner Kirmes.