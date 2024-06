Spannende Ansichten aus allen Ortsteilen Wie Eppelborn zu dem wurde, was es heute ist

Der runde Geburtstag der Gemeinde Eppelborn – 50 Jahre nach der Gebietsreform 1974 – war der Anlass für den Förderkreis für Heimatkunde und Denkmalpflege, eine Ausstellung zu „Ortsbild prägenden Veränderungen in den Gemeindebezirken“ zu erarbeiten und zu gestalten. Wie es in Eppelborn Tradition ist, sollte die Ausstellung als kultureller Beitrag zur Pfingstkirmes feierlich in der Levo-Bank eröffnet werden. Die Hochwasserkatastrophe verhinderte dies. Doch so sang- und klanglos wollte der Vorstand des Vereins seine Ausstellung, in die er viel Arbeit und Herzblut gesteckt hat, nach zwei Wochen in den Schalterräumen der Bank nicht abbauen und „einmotten“. Deshalb wird diese an diesem Mittwoch offiziell im Seniorenheim St. Josef in der Ortsmitte neu eröffnet und ab Donnerstag öffentlich (am besten über den Nebeneingang) zugänglich sein.