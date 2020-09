Frauenfußball-Regionalliga : Aufsteiger Dirmingen muss cleverer werden

Dirmingen Die Fußballerinnen des SV Dirmingen empfangen an diesem Samstag um 17 Uhr zum ersten Heimspiel nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Regionalliga Fortuna Göcklingen.

„Unser Auftritt beim TuS war eigentlich nicht schlecht. Spielerisch konnten wir dort mithalten. Aber wir haben uns in einigen Situationen nicht besonders clever angestellt. Wenn du ohne Not zwei Elfmeter verursachst, die zu Gegentoren führen, dann kannst du in dieser Liga nicht punkten“, erklärt der Übungsleiter. In Wörrsatdt fielen das 1:0 und das 4:1 für die Gastgeberinnen nach Strafstößen.