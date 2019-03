später lesen Juchem-Straße in Eppelborn Aufgerissener Tank: 150 Liter Diesel laufen aus FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

150 Liter Diesel liefen aus, als am Dienstag gegen 11.30 Uhr an einem Sattelzug in der Juchem-Straße in Eppelborn der Tank aufgerissen wurde. Der Sattelzug war über eine Stahlrampe gefahren, die in der Straßenrinne abgelegt war, um das Überfahren der Bordsteinkannte zu erleichtern, wie es im Polizeibericht heißt. red